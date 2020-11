🎥 Panique en Premier League : Raul Jimenez transporté à l'hôpital

Vent de panique à l'Emirates Stadium. Dès la sixième minute de jeu, après un duel aérien avec David Luiz, Raul Jimenez s'est effondré au sol. Victime d'un violent coup à la tempe, l'attaquant des Wolves est resté inconscient durant un long moment sur le terrain avant d'être évacué sur civière.

Pendant près d'une dizaine de minutes, le match a été interrompu pour que les soigneurs puissent s'occuper de l'international mexicain, et notamment lui procurer de l'oxygène. Après qu'il a réussi à reprendre ses esprits, ce dernier a été remplacé par Fabio Silva. Cependant, le match n'a pas repris immédiatement, les acteurs de la rencontre ayant été touchés par l'évenement.

OH MY..... Head to Head brutal contact. Both players down for a while, they looked out cold. (((Sound Up))) #ARSWOL pic.twitter.com/XH2Sl0qPxT