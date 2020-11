Le Beerschot à nouveau en tête : "Une prestation fantastique"

La première saison du Beerschot pour son retour en D1A est en train de marquer l'histoire : les Rats sont à nouveau en tête, après leur victoire 2-3 à Malines.

Le Beerschot aura encore fait le spectacle avec une victoire 2-3 sur la pelouse de Malines, arrachée au bout d'un match de folie. "Nous n'avons pas complètement eu le match sous contrôle. Leurs arrières latéraux étaient trop facilement trouvés en profondeur, il y a eu beaucoup de situations de deux contre un qui ont été difficiles à gérer", reconnaît Hernan Losada.

Mais au terme d'un match parti dans tous les sens, avec deux auto-buts et une rouge côté malinois, le Beerschot en est sorti vainqueur et occupe la tête, aux côtés du Racing Genk. "Nous sommes premiers contre toute attente. Ces trois points sont très importants pour nous. Être en tête, quand on vient de la D1B ... C'est une prestation fantastique", se réjouit le coach argentin.