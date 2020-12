Asron Villa a fixé le prix de Grealish, et c'est astronomique !

Le nouvel international anglais est cité dans tous les clubs du Big Six, mais il ne sera pas gratuit.

Les dirigeants d'Aston Villa se seraient prononcés sur la somme qui sera réclamée pour le transfert de Jack Grealish.

D'après les informations du Telegraph, le club anglais aurait l'intention de récupérer au moins 100 millions de livres sur le marché des transferts, soit 110 millions d'euros. Dixième de Premier League, la formation basée à Villa Park tient à prendre les devants en prévenant les courtisans du milieu de terrain offensif anglais, en tête desquels Manchester City, de ses attentes en cas de départ de son meilleur joueur.

Lié jusqu'en juin 2025 avec les Villans entraînés par Dean Smith, le footballeur de 25 ans est resté fidèle à son club de coeur en dépit de belles convoitises. Depuis le début de la saison 2020-2021, le natif de Birmingham a pris part à dix rencontres toutes compétitions confondues, pour six buts et six passes décisives. En championnat, Jack Grealish a signé cinq réalisations et six passes en neuf matches.