Carrasco blessé et absent avec l'Atlético Madrid

Yannick Carrasco sera absent pour les prochains matchs de l'Atlético Madrid. Le club a annoncé que le Diable Rouge s'était blessé à la cheville face au Bayern et qu'il suivait un traitement. Fin octobre déjà, il avait manqué le rassemblement des Diables Rouges suite à une blessure musculaire.

Le joueur sera donc absent pour la rencontre face à Valladolid. Mais il pourrait aussi manquer le déplacement à Salzbourg le 9 décembre. Cette rencontre sera importante pour les Colchoneros puisqu'en cas de défaite, ils seront éliminés de la Ligue des Champions.

📋 @CarrascoY21 won’t train with the rest of the team on Friday after suffering a knee injury during the midweek match against Bayern Munich.



