Botafogo - Flamengo : un banderole controversée lors du derby suscite la colère du Flamengo

Même sans supporters, le derby entre Botafogo et Flamengo est une rencontre tendue et intense.

Le derby entre Botafogo et Flamengo se jouait à l'Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro), antre du Botafogo. Une rencontre sans supporters, suite aux mesures sanitaires que l'on connait, remportée par les visiteurs 0-1.

Pour tenter d'animer le derby, les groupes de supporters du Botafogo avaient été autorisés à installer des banderoles dans le stade. Et l'une d'entre-elles suscite la colère de Flamengo. Une banderole jugée provocante sur laquelle on pouvait lire : "Ici, nous nous soucions des vies"

Du côté de Botafogo, on le justifie par une référence à l'absence de supporters dans les stades pour cause de coronavirus.

Mais du côté de Flamengo, on y voit une pique de mauvais goût, suite au décès de plusieurs jeunes joueurs lors d'un incendie au centre de formation du club. Une page noire de l'histoire du club qui date de février 2019, depuis laquelle le club est engagé dans une bataille juridique pour maintenir l'indemnisation des familles des jeunes joueurs décédés, au niveau le plus bas possible.

Une action surprenante de la part d'un club comme le Flamengo, qui est dénoncée par beaucoup au Brésil et que les supporters de Botafogo ont tenu à pointer du doigt.

Furieux, le vice-président du Flamengo avait exigé que la banderole soit retirée, sans succès.