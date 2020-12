Cyriel Dessers condamné à l'attente: "Chaque occasion, c'est but, rien à dire"

Paul Onuachu carbure à plein régime avec Genk et Cyriel Dessers n'a d'autres choix que de prendre son mal en patience sur le banc limbourgeois.

Pour la quatrième semaine consécutive, Cyriel Dessers a débuté la rencontre sur le banc du Racing Genk contre l'Antwerp. Mais il avait le sourire, après la rencontre, au micro d'Eleven Sport.

Et pour cause, Genk a enchaîné sa septième victoire consécutive et l'international nigérian a su profiter des dix minutes qui lui ont été accordées en fin de rencontre pour inscrire son quatrième but de la saison. "Ça fait toujours plaisir de marquer. Et, dans un grand match, en ayant eu que dix minutes sur la pelouse, c'est fantastique", se réjouit-il.

Cyriel Dessers sait d'ailleurs qu'il peut difficilement revendiquer plus, tant son concurrent est en pleine bourre. "Chaque occasion que Paul reçoit, c'est but. Il n'y a rien à dire. C'est très bien pour l'équipe et moi, de mon côté, je dois attendre mon tour et saisir chaque opportunité comme j'ai su le faire aujourd'hui", ajoute-t-il. Auteur de ses 13e et 14e buts de la saison contre l'Antwerp, Paul Onuachu ne laisse, en effet pas beaucoup de place à son compatriote.