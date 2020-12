Le coach de Doku prévient: "Cette saison, on va lutter pour notre maintien"

L'entraîneur de Rennes et de Jérémy Doku n'est pas très optimiste à propos de la saison de son équipe.

"Après la défaite 0-2 de son équipe à domicile, contre le RC Lens, Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, était inquiet devant la presse.

"On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C'est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu'il se passe sur le terrain. On n'est pas préparés mentalement pour vivre ce qu'on va vivre. Mon avenir ? Si c'est moi le problème, il n'y a pas de difficulté, on est suffisamment sincère au club pour prendre les décisions qu'il faudra. Si la problématique vient de moi, j'ai une relation suffisamment saine avec le staff pour en parler au moment venu." Après cette nouvelle défaite, la 4e en L1, Rennes est 8e au classement avec 19 points, bien loin des places de la relégation. Mais le club breton reste surtout sur une seule victoire (2-1 contre Brest) sur les 8 derniers matchs de championnat, dont 4 défaites. En comptant la Ligue des Champions, Rennes a perdu 8 fois sur les 13 derniers matchs.