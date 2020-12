José Mourinho attend l'Antwerp de pied ferme : "Terminer premier du groupe"

La Premier League reste la priorité des Spurs, surtout qu'ils jouent actuellement les premiers rôles. Mais sans pour autant négliger l'Europa League.

Tottenham accueillera l'Antwerp lors de la dernière journée de jeu dans le groupe J, avant d'affronter Crystal Palace dimanche.

Les Spurs ont clairement défini leurs priorités, cependant, José Mourinho a l'ambition de remporter le groupe : "J'espère que nous serons assez bons pour gagner et finir premiers du groupe", a déclaré ce dernier en conférence de presse, en espérant éviter de potentielles grosses écuries au tour suivant.

Le coach des Spurs avait remarqué un manque de motivation chez certains de ses joueurs pour l'Europa League : "Certains pensent qu'ils devraient jouer contre Arsenal ou Chelsea, plutôt que contre l'Antwerp ou LASK. Je ne pense pas qu'ils devraient penser de cette manière, plutôt que d'aborder chaque match de manière professionnelle."

Le Portuguais est également revenu sur l'incident du Parc des Princes en Ligue des champions : "C'est une bien triste situation. Nous devons lutter contre toute forme de racisme. Une telle chose ne devrait jamais être acceptée. Cela me rend aussi triste personnellement. On ne veut pas de ça dans le football. Je connais aussi l'arbitre, pas le quatrième arbitre mais l'arbitre principal Ovidiu Hategan. C'est un homme bien et un très bon arbitre. J'espère que cela ne portera pas atteinte à sa réputation."