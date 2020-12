Un penalty a gâché la fête

Les Rouches étaient éliminés avant le coup d'envoi mais les hommes de Montanier ont quitté la compétition la tête haute.

Le Standard, éliminé mathématiquement depuis la défaite à Glasgow, avait un match de gala à disputer contre Benfica ce jeudi. Pas de surprise du côté de la composition des Rouches qui déplorent l'absence de Dussenne, suspendu.

Les Portugais ont décidé de faire tourner, du moins à certains postes, mais l'attaque est tout de même emmenée par le talentueux uruguayen Darwin. Pourant, les premières minutes son bien à mettre à l'actif des Liégeois, qui jouent assez haut et envoient quelques centres dans le rectangle adverse. Laurent Jan, très actif, balance un beau ballon pour la tête de Raskin qui ouvre magnifiquement la marque (12', 1-0).

Cependant, cette joie est de courte durée puisqu'il ne faut que quatre minutes aux Lisboètes pour égaliser à la suite d'une percée dans le rectangle de Taarabt, qui centre pour Everton, esseulé et qui marque dans le but vide (16', 1-1). A la suite de cette action, il n'y en a que pour les joueurs adverses et Bodart s'impose plusieurs fois devant Darwin et Waldschmidt.

Encore un penalty...

La deuxième période débute comme la première: avec un Standard qui joue haut et qui tente d'apporter le danger dans le rectangle mais c'est encore et toujours Bodart qui se met en évidence. Un autre qui va se mettre en évidence, c'est Collins Fai. Le petit Camerounais, à peine monté au jeu, sert Tapsoba qui frappe des 20 mètres. Le ballon est dévié par Vertonghen (60', 2-1).

Mais comme lors du match aller, et comme souvent dans cette campagne, l'arbitre siffle un penalty contre le Standard. La faute? On la cherche encore. Pizzi ne se pose pas la question et égalise (68', 2-2). La valse des changements se termine pour le dernier quart d'heure.

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, le Standard quitte donc la tête européenne sur un nul qui aurait pu être une victoire sans cette décision un peui bizarre de l'arbitre de la rencontre. Les Rouches pourront maintenant se concentrer sur le championnat.