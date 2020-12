📷 Carlos Cuesta également sorti sur civière après un gros contact avec Cullen

La blessure de Yari Verschaeren a retenu l'attention, mais un autre joueur a √©galement d√Ľ √™tre √©vacu√© sur civi√®re : Carlos Cuesta.

On aura vécu des arrêts de jeu de première période anormalement longs lors d'Anderlecht-Genk, et pour cause : quelques minutes après la sortie sur civière de Yari Verschaeren, qui prendra plus de cinq minutes, ce sont Josh Cullen et Carlos Cuesta qui entraient en collision.

En sang, l'Irlandais se faisait installer un bandage autour de la tête et continuait la rencontre, mais Carlos Cuesta était quant à lui inconscient et ne reprendra pas son poste, sorti sur civière également par précaution. Une commotion serait a priori à craindre.