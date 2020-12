🎥 Columbus Crew remporte le deuxième titre de son histoire en MLS

Les Columbus Crew ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès. Le club américain a disposé de Seattle en finale de la MLS Cup sur le score de 3-0 grâce à des buts de Zelaryan (25e et 82e) et d'Etienne (31e).

Le club de l'état de l'Ohio a remporté le deuxième titre de son histoire, après celui de 2008, devant 1.500 supporters présents dans les tribunes. Pourtant favoris, les Sounders de Seattle ont manqué l'occasion de rafler un troisième titre en cinq années.

"Quand vous avez une vision forte, que vous donnez de la valeur à votre objectif et que vous avez un groupe de gars motivés, personne ne peut les empêcher d'y arriver", déclarait Caleb Porter, l'entraîneur de Columbus, plutôt ému après l'exploit de son équipe.

