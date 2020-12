Karim Benzema bat un record historique avec le Real Madrid

Ce samedi face à l'Atlético Madrid, Karim Benzema a battu un record historique. Avec ses 528 matchs sous le maillot du Real, il est devenu le premier joueur non-espagnol le plus capé de l'histoire du club et bat le record du Brésilien Roberto Carlos qui détient 527 apparitions sous la tunique madrilène.

Le Français est devenu une véritable légende du club. Il a inscrit 257 buts et a distillé 138 passes décisives. Il détient aussi un énorme palmarès : 4 Ligues des Champions, 3 Championnats d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne ainsi que 3 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des clubs.

