🎥 La soirée contrastée de Jan Oblak lors du derby madrilène

Le Slovène a réalisé une magnifique parade devant une frappe de Karim Benzema avant de concéder un malheureux autogoal.

Jan Oblak a vécu une soirée compliquée lors du derby entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, remporté par les Merengues sur le score de 2-0. En première mi-temps, le gardien slovène a permis à ses coéquipiers de rester dans le match grâce à un magnifique arrêt sur une frappe de Karim Benzema.

🚫 | Jan Oblak est probablement l'un des seuls gardiens au monde qui auraient pu arrêter cette frappe de Benzema ! 🧤#RealMadridAtleti pic.twitter.com/LFhN5Mvuzd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 12, 2020

Mais le second acte s'est moins bien déroulé pour le dernier rempart des Colchoneros. Le Slovène a inscrit, de manière bien malheureuse, un but contre son camp. La frappe de Carvajal s'est écrasée sur le poteau avant de rebondir sur le dos de Oblak et de terminer au fond des filets.

Malheureusement pour lui, il n'a pas pu éviter la première défaite des siens en Liga.