Une victoire "en bloc" pour les Hurlus

Ça n'a pas été un match à grandes envolées et avec beaucoup d'occasions, mais les Hurlus ont su s'arracher, samedi après-midi, contre le Beerschot.

Jorge Simao aspire d'ailleurs à proposer un football plus attractif encore, mais l'Excel n'a pas encore eu beaucoup de temps pour travailler les automatismes depuis l'arrivée du Portugais sur le banc.

Et à défaut d'un football ultra-offensif, les Hurlus ont proposé une partition maîtrisée contre le Beerschot. "Je pense que c'est notre pressing et notre bloc qui ont fait la différence", estime Junior Onana. "On a fait preuve de rigueur et de détermination et cette victoire, la première à domicile, va nous faire beaucoup de bien", estime le jeune Camerounais, qui a ouvert le score, samedi après-midi.

"Il fallait en avoir plus envie"

Analyse similaire, d'ailleurs, pour le capitaine mouscronnois, Alessandro Ciranni. "On a vu une équipe qui s'est battue en groupe, on a été très compact", estime-t-il. "On a montré qu'on était comme une famille. On fait les efforts les uns pour les autres, on travaille tous ensemble pour aller chercher les points."

La victoire de la solidarité, donc, pour les Hurlus, mais aussi de l'envie. "Pour remporter ce match, il fallait en avoir plus envie que l'adversaire et on a montré que c'était le cas sur le terrain", se réjouit Alessandro Ciranni. Et si ce succès est un boost pour le moral des Hurlus, il est aussi synonyme d'excellente opération pour l'Excel qui s'est débarrassé de la lanterne rouge au détriment du STVV.