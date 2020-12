Nouveau report dû au Covid-19 en Jupiler Pro League !

Après plusieurs semaines de calme plat sur le plan des nouveaux de coronavirus, la maladie revient en force pour gâcher la fête : STVV-Beerschot, prévu ce mardi, n'aura pas lieu.

Déjà privé de plusieurs joueurs ce week-end, à savoir Tarik Tissoudali, Wouter Biebauw et Frédéric Frans, le Beerschot est apparemment plus sévèrement touché par le Covid-19 encore, ont révélé les derniers tests : le Nieuwsblad nous apprend ce dimanche que sept joueurs avaient été testés positifs au coronavirus, et que le Beerschot avait en conséquence d'ores et déjà demandé le report de leur rencontre à Saint-Trond ce mardi.

Ce week-end, le Beerschot s'est incliné sur la pelouse de l'Excel Mouscron( 3-1). Le club anversois est dans une mauvaise passe avec un 0/6, et ne pourra donc pas se relancer cette semaine. La rencontre de la semaine prochaine face au Cercle est également en danger.