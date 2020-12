🎥 Le FC Barcelone à nouveau sauvé par Lionel Messi

Le FC Barcelone vit une saison très délicate et a bien failli se retrouver relégué à 8 unités du podium en perdant des points ce dimanche, à domicile face à Levante (18e et premier relégable de Liga). Il aura fallu un but de Lionel Messi pour tirer d'affaire des Catalans très peu inspirés, mais globalement supérieurs à leur adversaire et qui auront ensuite pu gérer leur avance (1-0).

Barcelone est désormais à 6 points du podium et a été bien inspiré de ne pas laisser filer de points ce dimanche : la prochaine rencontre est déjà ce mercredi, face à la Real Sociedad, étonnant leader (avec deux matchs de plus) de cette saison en Liga.

Just saw the goal, I thought we were going to concede again on counter attack. Nice pass by Frenkie to find Messi

pic.twitter.com/UNAzMrTB5P