Philippe Clement sur le Dynamo Kiev: "Pas le tirage le plus sexy, mais un fameux défi!"

Ce sont donc des retrouvailles avec le Dynamo Kiev qui seront au menu de Bruges en Europa League. Un adversaire que respecte énormément Philippe Clement; mais le coach brugeois est aussi optimiste.

"Du point de vue du déplacement ou de l'identité de l'adversaire, ce n'est pas le tirage le plus sexy, mais ce sera un sérieux défi et je pense que c'est une équipe de notre niveau", prévient Philippe Clement.

"lls seront surmotivés"

Et pour cause. Le coach brugeois le sait, les Ukrainiens auront une revanche à prendre. "Ils seront surmotivés parce que nous les avons écartés de la course à la Ligue des Champions l'an dernier. Et ça n'avait pas été simple. Et cette année, ils ont éliminé Gand et l'AZ, ce qui en dit long sur les capacités."

Mais, s'il respecte l'adversaire, Philippe Clement a aussi confiance en son groupe, qui a, selon lui, les armes pour franchir ce tour. "Nous avons franchi plusieurs paliers depuis l'an dernier et ça devra nous aider pour cette double confrontation. Les éléments qui vont compter? Notre efficacité, un tempo élevé et une bonne organisation."