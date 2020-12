La "seule déception" de Vanhaezebrouck après la victoire contre Waasland-Beveren

Après le Standard, dimanche, Gand a confirmé mercredi soir, mais tout n'était pas parfait pour Hein Vanhaezebrouck.

La Gantoise a très bien démarré, mercredi soir, contre l'équipe en forme de Pro League, qui restait sur un 13 sur 15. Les Buffalos avaient l'avantage au repos, mais c'est en début de deuxième période qu'ils ont un peu tangué.

"On savait que Waasland-Beveren est une équipe qui pousse très fort au retour des vestiaires, mais on a quand même démarré la seconde période très moyennement. C'est ma seule déception sur cette rencontre: nous n'étions pas prêts pour la deuxième mi-temps."

Et pourtant, Roman Yarmechuk a fait la différence et le match était plié. "On a eu de la chance d'inscrire le 2-0, mais ça aurait pu tourner différemment", insiste Hein Vanhaezebrouck qui est du genre exigeant. "On a fait un bon match dans l'ensemble, mais je ne m'en contente pas: je veux la perfection", conclut-il. Il faudra sûrement s'en approcher pour espérer dompter le Club de Bruges, dimanche après-midi, au Jan Breydel.