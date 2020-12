Money time fatal à Anderlecht: Ali Gholizadeh fait rugir les Zèbres!

Longtemps décevant, le duel des Sporting s'est finalement débloqué dans les toutes dernières secondes. Ali Gholizadeh offre une victoire très précieuse au Sporting de Charleroi, encore un point perdu dans le temps additionnel pour Anderlecht.

Un duel des Sporting que Karim Belhocine et Vincent Kompany ont abordé en apportant quelques retouches à leurs compositions initiales. Retour de Nicolas Penneteau entre les perches et première titularisation de la saison pour Amine Benchaib, côté carolo. Retours de Percy Tau, de Josh Cullen et de Matt Miazga dans le onze bruxellois.

Sortie prématurée pour Mamadou Fall

Mais les plans de Karim Belhocine ont rapidement changé. Cinq minutes seulement après le premier coup de sifflet de Monsieur Visser, Mamadou Fall, touché à la cuisse, devait céder sa place à Saido Berahino.

Pas de quoi, pourtant, empêcher Charleroi d'amener les premiers ballons dans la boîte. Mais le centre de Guillaume Gillet et le coup de coin d'Ali Gholizadeh n'aboutissent pas. Le premier vrai ballon dangereux est finalement arrivé à la 18e minute. Après une excellente intervention de Dorian Dessoleil, Joris Kayembe déborde sur son flanc et centre. La défense bruxelloise marque un temps d'arrêt, le cuir rebondit au petit rectangle et s'échappe.

Malgré ces escarmouches, et quelques tentatives de réponse anderlechtoises, via Francis Amuzu et Paul Mukairu notamment, le match a franchement tardé à démarrer. Et les chiffres confirment: pas la moindre frappe cadrée en première période, pas la moindre occasion, on était en droit d'en attendre un peu plus de ces deux candidats au top 4.

La première tentative cadrée est finalement tombée au retour des vestiaires. Sur un corner, repris de la tête par Matt Miazga. Sans le moindre danger toutefois pour Nicolas Penneteau qui s'emparait tranquillement du ballon.

Mais il a encore fallu attendre dix bonnes minutes pour enfin voir une occasion digne de ce nom. Une récupération de Paul Mukairu dans l'entrejeu, un service en profondeur parfait de Percy Tau et un excellente sortie de Nicolas Penneteau pour priver Lukas Nmecha du but d'ouverture. Insuffisant pour dynamiser la rencontre, mais les Zèbres ont répondu et se sont, à leur tour, créé une très grosse opportunité. Lancé en profondeur, Shamar Nicholson reprenait en un temps et de volée. Juste au-dessus.

En fin de match, les entraîneurs ont essayé d'apporter de la fraîcheur et des solutions offensives. Mustapha Bundu et Antoine Colassion sont montés, côté bruxellois. Massimo Bruno a eu droit à sa troisième apparition de la saison avec les Zèbres.

Très actif, l'ancien Mauve a d'ailleurs vite trouvé les espaces et tenté sa chance à deux reprises. Sa première tentative est passée quelques mètres à côté de la cage de Timon Wellenreuther, la seconde a forcé le portier allemand à intervenir.

Mais c'est Amine Benchaib qui a eu la plus belle opportunité carolo dans le temps règlementaire. Dans une fin de match plutôt dominée par les Zèbres, le milieu offensif décochait une frappe puissante... que Timon Wellenreuther allait déloger de la lucarne d'une superbe parade.

Ce n'était que Partie remise pour le Sporting de Charleroi. Au fil des minutes, la pression s'est accentuée sur la défense anderlechtoise, qui a fini par craquer... à la 93e minute de jeu. Ali Gholizadeh, servi aux abords du rectangle armait une frappe puissante que Wellenreuther ne pouvait qu'effleurer. Victoire à l'arrachée pour Charleroi, coup d'arrêt pour Anderlecht!

Les compositions

Charleroi: Penneteau, Kayembe, Dessoleil, Willems, Van Cleemput, Gholizadeh, Morioka, Gillet, Fall (Berahino, 6e)(Bruno, 77e), Benchaib (Teodorczyk, 83e), Nicholson.

Anderlecht: Wellenreuther, Sardella, Miazga, Delcroix, Murillo, Cullen, Sambi Lokonga, Amuzu, Mukairu (Bundu, 70e), Tau (Colassin, 74e), Nmecha.