Genk dépasse Charleroi et revient dans le sillage du Club de Bruges

Le Racing Genk a facilement fait oublier le faux-pas subi à Anderlecht.

Privé de match en semaine, le Racing Genk aura eu huit jours pour digérer la défaite subie à Anderlecht, qui avait mis fin à une série record de sept victoires consécutives des Limbourgeois. C'était suffisant et l'attaque de John van den Brom, restée muette au Lotto Park, a d'ailleurs rapidement trouvé l'ouverture contre Courtrai.

Avec, pour une fois, Paul Onuachu dans le rôle du passeur et non du buteur. C'est Le Mexicain Gerardo Arteaga qui a trouvé l'ouverture après à peine 44 secondes, le but le plus rapide de la saison. Suffisant pour placer les Limbourgeois sur la bonne voie, mais pas pour réveiller les Courtraisiens.

Et de douze pour Theo Bongonda

Empruntés et pas du tout dans les mêmes dispositions que mercredi contre le Standard, les Kerels n'ont jamais semblé capables de revenir dans la rencontre. Et ils se sont d'ailleurs fait définitivement punir par l'inévitable Theo Bongonda, auteur de son douzième but de la saison, dans le dernier quart d'heure.

Victoire sans accroc pour le Racing Genk (2-0) qui en profite pour repasser devant Charleroi et à nouveau s'installer à la deuxième place du classement. Avec deux petites unités de retard sur le Club de Bruges.