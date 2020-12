Le Standard n'y arrive plus : "Le vent ne tourne pas en notre faveur en ce moment"

Le Standard de Liège est enlisé dans la crise après une nouvelle défaite ce week-end face à Mouscron (0-1).

Le Standard n'y arrive plus et vient d'enregistrer une septième match sans victoire en championnat en chutant à Sclessin contre Mouscron. "Ils marquent leur but sur leur première occasion alors que nous avons eu plusieurs opportunités de notre côté. Le vent ne tourne pas en notre faveur en ce moment. Pour le même prix, nous ouvrons le score et le match est alors totalement différent. Malgré cela et nos déchets techniques, la volonté est là et nous voulons casser cette mauvaise spirale. Nous nous sommes battus et nous devons faire preuve de patience. C'est ensemble que nous sortirons de cette situation négative", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Les joueurs du matricule 16 veulent renouer avec la victoire mais aussi avec la confiance. "Quand nous sommes en confiance, les choses vont quasiment toujours tourner pour nous. Pour ma part quand je me sens bien, je vais dévier un ballon sur le poteau et il va sortir. Quand la confiance est moins présente, le cuir dévié va rentrer au fond. Cette spirale négative doit être cassée", a martelé le dernier rempart liégeois.

Même son de cloche du côté du capitaine liégeois. "Rien ne tourne pour nous mais nous sommes une équipe et l'avons démontré à plusieurs reprises. Il y a un gros mental qui règne au sein du groupe et nous sortirons la tête de l'eau", a souligné Samuel Bastien.