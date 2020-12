Ligue 1 : le Stade Rennais enchaîne à Lorient, Jérémy Doku encore décisif

Auteur de la passe décisive responsable du second but des siens, Jérémy Doku a amplement contribué à la victoire de Rennes à Lorient ce mercredi. Une rencontre qui s'est déroulée dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1.

Ça va mieux pour Rennes. Après avoir traversé une période de fortes turbulences en novembre (8 matchs sans victoires entre le 4 novembre et le 8 décembre), les coéquipiers de Jérémy Doku viennent d'enregistrer une troisième victoire consécutive. Face à Lorient, à l'extérieur, les Rennais ont remporté le derby de Bretagne.

Avec un Jérémy Doku performant, Rennes remporte le derby de Bretagne

Grâce à des réalisations de Damien Da Silva (23ème), Benjamin Bourigeaud (70ème) et Martin Terrier (76ème), les hommes de Julien Stéphan ont nettement surpassé leurs adversaires. Un domination confirmée par les statistiques avancées disponibles sur Understat.com : 2.80 xG pour Rennes contre 1.30 pour Lorient. Score final : 0-3.

90+3': 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗖̧𝗔 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗔𝗥𝗦 ! 🌪



Le dernier déplacement de l'année est parfaitement maîtrisé par les Rennais qui remportent largement ce Derby ! 🔥 #FCLSRFC 0-3 pic.twitter.com/1dLIOlXs4q — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 20, 2020

Titulaire au coup d'envoi, Jérémy Doku a disputé l'intégralité de la rencontre. L'ancien Mauve a réalisé une très bonne prestation, comme en témoignent les chiffres de WhoScored. Passeur décisif sur le deuxième but, il a obtenu la note de 8.43 pour sa performance. En un peu plus de 90 minutes de jeu, il a touché 48 ballons, réussi 6 dribbles (total le plus élevé du match) et réalisé 3 passes clés (total le plus élevé également).

Au classement, grâce à cette victoire, le Stade Rennais réintègre le Top 5. Toutefois, la formation noire et blanche compte deux matchs de plus que l'Olympique de Marseille, quatrième, qui compte 28 points également. De son côté, Lorient, promu cette saison en Ligue 1, est avant-dernier (19ème) est va devoir se battre jusqu'au bout pour assurer son maintien dans l'élite.