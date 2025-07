La mentalité idéale : Nathan De Cat est... très critique après son excellent match contre Westerlo !

Il a rayonné dans l'entrejeu du RSC Anderlecht, et pourtant, Nathan De Cat n'était pas particulièrement satisfait à titre personnel. Une mentalité idéale pour continuer à progresser.

Difficile de dire si Besnik Hasi a déterminé un entrejeu "type" en ce début de saison : seul Enric Llansana paraît inamovible. Mais Nathan De Cat a clairement gagné beaucoup de points ce dimanche avec une prestation de très haut niveau face à Westerlo.

Actif à la récupération et à la distribution, le jeune milieu de terrain de 17 ans a offert l'assist du 1-0 à Thorgan Hazard. "C'est une victoire qui fait du bien et qui fait plaisir. Mais à titre personnel, même si je suis content, je trouve que je peux faire mieux", relativisait De Cat après le match.

Devant notre surprise, le "ket" s'explique : "Je dois encore travailler certains aspects. Je perds encore trop de ballons et dans les duels, je suis parfois trop léger", estime-t-il. "On va travailler et ce sera mieux la prochaine fois".

Car Nathan De Cat a de grandes ambitions pour le RSC Anderlecht cette saison. "L'objectif, c'est de jouer le titre. Impossible de faire autrement à Anderlecht. Je n'ai jamais été champion en jeunes, donc il est temps que je vive ça", sourit-il. "Et à titre personnel ? Je veux jouer un maximum".

Besnik Hasi va désormais devoir trouver la formule idéale au milieu de terrain. De Cat, en tout cas, se sent très bien aux côtés d'Enric Llansana, encore une fois impeccable ce dimanche. "On s'entend très bien. Il a déjà énormément d'expérience et c'est le joueur idéal pour moi, je crois", conclut-il.