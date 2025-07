"Il pensait à un transfert" : la renaissance spectaculaire d'un joueur d'Anderlecht

Nilson Angulo a changé de visage sous Besnik Hasi. L'Équatorien, autrefois brouillon, enchaîne les bonnes décisions et les actions décisives.

Nilson Angulo a toujours été vu comme un bon joueur, mais il lui manquait souvent la dernière touche : une passe décisive ou un but. Sous les ordres de Besnik Hasi, ça a changé.

Ce n’est visiblement pas un hasard. Hasi a beaucoup travaillé avec lui, tout en lui donnant sa confiance. "Il a clairement progressé par rapport à il y a quelques mois", a reconnu l’entraîneur.

La grande différence, c’est son statut. On savait qu’Angulo avait du mal à n’être qu’un remplaçant ou être titulaire de temps en temps. L’Équatorien a besoin de jouer sans pression.

"Avant mon arrivée, ce n’était pas un titulaire. Aujourd’hui, il se sent comme un vrai titulaire. Ça change tout dans sa tête, et c’est pour ça que les buts et les assists arrivent. Il est bien mentalement", explique Hasi.

C'est l’un des seuls joueurs rapides de l’effectif, une qualité rare que Hasi aimerait conserver. "Il pensait à un transfert, mais sa tête est à Anderlecht maintenant, et j’espère que ça restera ainsi. On a eu beaucoup de discussions."