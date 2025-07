Le VAR a déjà frustré un coach : "Si ça se passait, je prenais rouge et 27 journées de suspension"

Le KV Malines semblait proche des trois points, jusqu'à une décision controversée en fin de match et un penalty signalé par la VAR. Jelle Vossen a ensuite privé les hommes de Fred Vanderbist de la victoire.

Un but à la...100e minute, on ne voit pas ça tous les jours, et c'est rarement sans une bonne dose de polémique. Le penalty de Jelle Vossen pour sauver Zulte Waregem n'y a donc pas échappé. Même du côté d'Essevee, on était un peu surpris de la façon dont la phase a été gérée.

Fred Vanderbist, coach du KV Malines, ne cachait pas sa déception, même s'il était aussi lucide concernant la prestation de son équipe. "Dans l'ensemble, nous pouvons être contents avec un point. Si Zulte avait marqué plus tôt, nous aurions peut-être perdu. En seconde période, nous étions en mode survie", reconnaît-il.

Mais c'est bien la manière dont le but du 1-1 est tombé qui lui pose problème. "Perdre des points comme ça, ça fait mal. C'est un nouveau point de règlement, non ?", s'interroge-t-il. "Je n'ai pas revu la phase, mais c'est bizarre que ça ait pris autant de temps. Attendre 2-3 minutes, puis encore regarder... Il y a 7-8 minutes entre la phase et le penalty".

La rencontre a au final duré plus de 100 minutes, ce que Vanderbist déplore. "Avec ce genre de phases, ça arrivera de plus en plus souvent, je le crains. Imaginez que nous ayons marqué le 2-0 entre temps ?", pointe l'entraîneur des Sang & Or.

"Dans ce cas, seraient-ils revenus à 1-0 et au penalty en leur faveur ? Je crois que si c'était arrivé, je prenais un carton rouge et 27 matchs de suspension", conclut Vanderbist avec humour.