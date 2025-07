Tolu Arokodare en route pour un transfert en Italie ?

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, l'Atalanta Bergame suit de très près la situation de Tolu Arokodare. L'attaquant nigérian, arrivé au KRC Genk en 2023, serait observé depuis un certain temps déjà. Aucune offre concrète n'a encore été formulée, mais l'intérêt est bien réel.

Tolu Arokodare est actuellement le deuxième attaquant de Genk, derrière le titulaire Oh Hyeon-gyu. La saison dernière, Tolu était encore un élément clé du club limbourgeois, mais Genk s’attend à son départ.

Un transfert vers la Serie A est possible. Arokodare est encore jeune (né en 2000), possède de l’expérience européenne et affiche un physique taillé pour le football italien. De plus, Genk est réputé pour sa volonté de collaborer à un transfert, à condition qu’une offre correcte soit formulée.

Il semblerait d’ailleurs que Genk ait déjà des alternatives prêtes si Tolu venait à partir. Le club souhaite rester compétitif sur trois tableaux, et disposer de deux bons attaquants n’a rien de superflu.

Tolu a souvent été critiqué la saison dernière pour ses pertes de balle, mais il a clairement su se mettre en valeur. Un départ vers l’Italie représenterait un nouveau défi intéressant, même s’il devra à nouveau se battre pour obtenir du temps de jeu.

Tout dépendra désormais du niveau de concrétisation de l’intérêt de l'Atalanta. Genk n’a pas encore reçu d’offre, mais avec encore plusieurs semaines de mercato à venir, ce dossier est à suivre de près.