Première grosse prise pour Vincent Kompany : un cadre de Liverpool en route vers le Bayern

Depuis les départs de Leroy Sané à Galatasaray et du jeune Mathys Tel à Tottenham, le club bavarois cherche à se renforcer sur les ailes. Vincent Kompany veut du feu, de la vitesse et de l'expérience.

Le profil ciblé coche toutes les cases. Il est percutant, technique et décisif. Un joueur qui connaît le très haut niveau et qui a brillé en Premier League. Selon Fabrizio Romano, le Bayern est tout proche de boucler l'arrivée de Luis Diaz.

L’accord est en phase finale. Le transfert devrait coûter 75 millions d’euros, bonus compris. Le joueur va signer jusqu’en 2029.

🚨🇨🇴 FC Bayern are closing in on deal to sign Luis Diaz from Liverpool! Agreement at final stages with details being sorted.



€75m package with add-ons included, contract until June 2029.



Liverpool and Bayern are discussing add-ons details… then, here we go soon. 🔜 pic.twitter.com/nXgXRkhHZz