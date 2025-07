Insolite : la nouvelle recrue de La Gantoise (Gent) annoncée par erreur à... Genk

La Gantoise se retrouvait avec une défense assez faible après les départs de Brown et Watanabe. Mais entre-temps, le club a réussi à renforcer ce secteur avec quelques recrues.

Siebe Van Der Heyden est arrivé en provenance de Majorque. Hatim Es-Saouabi, arrivé de l’AS FAR Rabat, s’est engagé pour quatre saisons après avoir joué un rôle important au sein du club marocain.

Ce défenseur central de 24 ans a été champion avec son ancien club. Désormais, il se lance dans une nouvelle aventure en Europe, direction la Belgique. La Gantoise n’a pas hésité à saisir l’occasion pour le recruter.

