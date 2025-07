Anderlecht candidat au titre ? Le sujet divise les consultants

Anderlecht a débuté sa saison par une victoire 5-2 contre Westerlo. Les Mauves peuvent-ils rivaliser avec le top 3 du championnat ? Le debat était animé.

Pour son entrée en lice, Anderlecht s’est imposé 5-2 contre Westerlo en Jupiler Pro League. Après une quatrième place et une finale de Coupe perdue la saison dernière, le club veut marquer les esprits cette saison.

Anderlecht prêt pour la course au titre ?

Arriveront-ils à passer devant Genk, le Club de Bruges ou encore l’Union Saint-Gilloise ? Réponse dans les prochaines semaines.

Les analystes ont donné le ton. "J’espère qu’Anderlecht va se mêler à la lutte pour le titre", a lancé Georges Leekens dans De Zondag. "Les jeunes talents doivent se montrer."

Un Club difficile à suivre

Pour Leekens, il est temps que les jeunes arrêtent d’être de simples promesses. Il estime que Kompany n’a pas été reconnu à sa juste valeur lors de son passage à Anderlecht.

Johan Boskamp a aussitôt réagi. "J’espère qu’Anderlecht sera dans la course", a-t-il soufflé. "Mais ce club, franchement, on ne le comprend plus. Avec Kompany, ils misaient sur les jeunes, ensuite les Danois voulaient de l’expérience, et maintenant on revient aux jeunes ?"