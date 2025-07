"Tu es vraiment spécial", "Excellent joueur" : Nathan De Cat affole les internautes dès sa première titularisation

Nathan De Cat a impressionné tout le stade avec son niveau de jeu dans cette première période entre Anderlecht et Westerlo. Les internautes sont sous le charme du milieu de 17 ans.

Nathan De Cat, 17 ans, a fait ses grands débuts avec Anderlecht… et il n’a pas déçu. Aligné d’entrée contre Westerlo au Lotto Park, le jeune milieu a rapidement montré qu’il avait quelque chose de spécial.

Sur l’action du premier but, il a tout fait. Récupération, dribble et passe parfaite pour Thorgan Hazard. 1-0 pour Anderlecht et un stade entier debout. De Cat n’a pas tremblé pour sa première titularisation en Pro League.

Autre pépite formée à Neerpede, Tristan Degreef a doublé la mise avant la pause. Un début de match réussi pour les jeunes du club et un message envoyé dès le premier match de la saison.

Sur les réseaux sociaux, les fans se sont enflammés. Sur X, on a pu lire : "Tu es vraiment spécial", "Excellent joueur de football", ou encore "De Cat is absolutely balling".

Nathan jonglait entre les cours et les entraînements. Aujourd’hui, il commence à s’imposer dans cette équipe.