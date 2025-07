Senne Lammens, futur gardien de Premier League et des Diables, vraiment ? Voilà ce qui en fait un joueur si demandé

Stef Wils peut remercier Senne Lammens pour le point obtenu face à l'Union lors de son premier match en tant qu'entraîneur de l'Antwerp. La performance de vendredi soir est pour Wils une nouvelle preuve de la valeur de son gardien.

Senne Lammens a beau s'être causé une belle frayeur en début de match face à Promise David, il est l'un des artisans de ce partage contre l'Union en détournant le penalty du Canadien. Le portier anversois renseigne des chiffres références en Europe dans cet exercice. Voilà qui va encore accroître l'intérêt le concernant.

Déjà la saison dernière, Lammens a été lié à Manchester United et Arsenal. Des bruits de couloir qui ont fait jaser pour un joueur qui n'en était qu'à sa première saison pleine en D1A. La même incompréhension que lorsque Jean Butez a été mis aux oubliettes pour offrir à Lammens une voie royale.

Son aisance sur les balles hautes, tout bon pour la Premier League ?

Butez, deux clubs légendaires du championnat anglais, voilà des noms qui onr parfois été encombrants au moment de juger les prestations de Lammens, attendu au tournant à chaque hésitation. Le gardien de 23 ans n'avait pourtant 'rien demandé' mais a dû composer avec ces ombres pesantes. Et pourtant, il s'en sort brillamment. Malgré les 'oui mais', ses matchs ont petit à petit fait oublier Jean Butez.

Et l'intérêt de la Premier League ? Stef Wils est convaincu que son profil colle parfaitement : "Senne a prouvé l'année dernière, et le prouve à nouveau maintenant, pourquoi il est prêt à franchir un échelon", estime-t-il. "C'est un gardien de but moderne. Il est encore jeune, il a des perspectives de croissance. Il inspire confiance à une défense. Senne est très fort sur les ballons aériens, il prend ses responsabilités. Cela apporte une certaine tranquillité aux défenseurs".

Tout cela amène le T1 anversois à voir grand pour son gardien. "Il a tout pour réussir, dans n'importe quelle compétition. Même dans les plus relevées. Wils loue également la maturité du garçon : "Je trouve qu'il gère tout cela avec beaucoup de sérénité et de calme".

Sa personnalité y contribue sans doute aussi. "Il est naturellement calme. Je ne pense pas qu'il soit facilement déstabilisé". Une sérénité qui permet à Senne Lammens de continuer à prester pendant que ses agents travaillent à lui faire passer ce fameux cap. Après tout ce qui a circulé autour de lui ces derniers mois, ce n'est pas ça qui va l'atteindre.