Qui est le Mauve du match ? Plusieurs joueurs d'Anderlecht ont brillé, mais l'un d'eux a peut-être perdu gros

Quelle façon de commencer la saison à Anderlecht ! Cinq buts et des éléments offensifs très en verve. Tout n'a toutefois pas été rose, avec notamment un Vazquez calamiteux.

Coosemans (6)

Difficile de juger s'il pouvait mieux faire sur le 2-2, l'angle étant un peu surprenant. Il sauve cependant Simic à 4-2.

Augustinsson (5)

Sa frappe sur le poteau méritait mieux. Assez ironique qu'il ait plus amené offensivement que N'diaye. Derrière, son entame de seconde mi-temps a été compliquée.

Simic (4)

Il n'avait rien à se reprocher en première période, mais sa deuxième mi-temps a été une catastrophe. Plusieurs fois pris dans le dos, dépassé sur le 1-2, il est sauvé par Coosemans à 4-2.

Hey (6)

Beaucoup plus de travail que prévu, et quelques interventions qui auraient pu être sifflées par un arbitre plus intransigeant - mais il s'en sort bien. Une tête qui aurait pu tromper Jungdal.

Maamar (4,5)

Il a été brièvement mis en difficulté en début de rencontre sur son flanc par Tuur Rommens, avant de souffler suite à l'effondrement de Westerlo. Sa sortie à la pause pour Vroninks envoie tout de même un message, car offensivement, c'était encore trop léger.

Llansana (7,5)

On ne l'a toujours pas vu rater une passe. Quel régal pour un De Cat de pouvoir évoluer aux côtés d'un joueur si calme et intelligent !

De Cat (8)

Sa première mi-temps est à montrer dans toutes les écoles : à la récupération, à la baguette, à l'assist, il a livré une prestation de patron. En seconde période, il a un peu souffert physiquement, sans prendre le bouillon pour autant. Remplacé par Saliba qui a marqué sur sa première touche de balle.

Hazard (9)

Thorgan Hazard voulait visiblement envoyer un message. Plein d'énergie, il a enchaîné les raids et les gestes techniques réussis. Il aurait dû finir avec plusieurs assists, sans la maladresse de ses équipiers, mais a finalement décidé de finir le travail lui-même et s'est offert un doublé.

Angulo (8,5)

Un joli assist pour Degreef, quelques raids tout en puissance et une très mauvaise après-midi pour Reynolds. Angulo a ponctué son match d'un but absolument splendide : le match référence qu'on attendait ?

Vazquez (4)

L'Argentin jouait gros, et a confirmé que sa préparation était probablement un feu de paille. Un nombre ahurissant d'occasions, parfois énormes, manquées. Dolberg peut dormir sur ses deux oreilles.

Degreef (7)

Il manque encore un peu d'impact et de capacité à accélérer le jeu, mais Degreef a cette fois inscrit un superbe but qui rappelle toutes ses qualités techniques. S'il continue à améliorer ses statistiques, il peut devenir incontournable.