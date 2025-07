Héros de Saint-Trond contre Gand et cible d'Anderlecht, Adriano Bertaccini va-t-il quitter le Stayen ?

Adriano Bertaccini s'est une fois de plus imposé comme le héros du Stayen dimanche soir. Monté au jeu, il a un pied dans le premier but, a inscrit le deuxième et est à l'assist sur le troisième.

Drôle de match ce dimanche entre STVV et La Gantoise. Après 75 minutes assez calmes, le jeu s'est débloqué - et cela a correspondu aux premières actions d'Adriano Bertaccini, monté au jeu peu après la 60e minute. Bertaccini a forcé le premier but, inscrit contre son gand par Lopes Da Silva, avant de marquer lui-même et de délivrer une passe décisive. "Il a tellement de talent", s'est enthousiasmé son coéquipier Rein Van Helden après la rencontre. "Je suis content pour lui et je crois qu'il peut passer un palier". C'est une référence évidente à un départ : Bertaccini est proche d'un transfert et tout le monde au Stayen le sait. "C'est bien qu'il puisse continuer à performer comme ça, car ce n'est pas évident quand vous êtes en négociations pour un transfert", précise Van Helden. Adriano Bertaccini, réclamé par le public après qu'il ait débuté sur le banc, a salué ses supporters après la rencontre. Une scène qui ressemblait bien sûr à un au revoir. "Je pense qu'il va partir, oui. Mais il n'a fait que remercier le public, qui a tant fait pour lui. Il avait un chant en son honneur avant même qu'il ait marqué son premier but ici", conclut Van Helden. Et le Stayen se rappellera longtemps de lui. "Je pense qu'il va partir", ajoute encore Van Helden. "À mon avis, c'était simplement son appréciation envers le public. Les supporters ont aussi beaucoup fait pour lui. Son chant existait déjà avant même qu'il n'ait marqué un seul but."