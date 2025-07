L'Arabie Saoudite attire de plus en plus : un talent portugais va rejoindre Cristiano Ronaldo

João Félix va (encore) changer de club. Cette fois, ce serait pour de bon. D’après Fabrizio Romano, l’attaquant portugais est tout proche de s’engager avec Al-Nassr.

Formé à Benfica, où il avait crevé l’écran, Félix ne retrouvera finalement pas son club de cœur. Chelsea, où il n’a pas convaincu, ne compte plus sur lui. Le club de Londres voudrait récupérer les 50 millions dépensé sur l'attaquant.

Félix a beaucoup voyagé malgré son jeune âge. Barcelone, Chelsea, Milan… autant de prêts qui n’ont jamais vraiment relancé la machine. Trop tendre pour certains, mal utilisé pour d’autres, Félix cherche le bon cadre.

Al-Nassr semble être sa prochaine destination. Un choix qui étonne, mais qui s’explique. Il retrouvera Cristiano Ronaldo, son idole et coéquipier en sélection. Un duo qui fait saliver les fans saoudiens.

L’accord devrait être finalisé dans les prochains jours. Félix espère sans doute y trouver enfin de la stabilité…

🚨💣 Al Nassr are in advanced talks to sign João Félix and hijack Benfica’s move!



Understand Al Nassr have sent permanent deal proposal to Chelsea and contract proposal to João.



The agreement is close as final details are set to be discussed in the next 24/48h. pic.twitter.com/98MfrB4pjo