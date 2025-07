Dramatique nouvelle : le fils de Matthias Verreth, ancien international U21 passé par la Pro League, est décédé

Matthias Verreth, ancien joueur du SK Beveren et vu comme l'un des grands talents du football belge lors de sa formation au PSV Eindhoven, vient de perdre son fils en bas âge.

C'est le SSC Bari, club que Matthias Verreth a rejoint cet été, qui a annoncé la terrible nouvelle ce dimanche via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux et son site officiel. Le joueur belge a perdu son jeune fils, âgé de un an seulement.

"Nous sommes sans voix en partageant cette nouvelle, qui nous a tous profondément choqués. Le président Luigi De Laurentiis, le staff technique, toute l'équipe, la direction et le staff des Biancorossi expriment leurs plus sincères condoléances à Matthias Verreth et à sa famille dans l'un des moments les plus terribles qu'un parent puisse vivre : la perte soudaine d'un enfant".

"Nous demandons à tous les supporters d'exprimer leurs plus sincères condoléances à Matthias, à son épouse, à leur aîné et à tous leurs proches en ce moment de profonde tristesse. Toute l'équipe revient immédiatement à Bari en signe de soutien".

Le stage de préparation du club de Serie B a donc été annulé à la suite de cette tragique nouvelle, tandis que Verreth vient à peine de rejoindre Bari en provenance de Brescia cet été. La saison passée, le Belge avait joué 32 matchs en Serie B pour 4 buts inscrits.

La rédaction de Walfoot.be se joint aux sincères condoléances adressées à Matthias Verreth et à sa famille dans cette terrible épreuve.