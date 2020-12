Florent Stevance et Seraing, c'est déjà fini

L'attaquant français n'aura jamais trouvé sa place cette saison.

Florent Stevance et le RFC Seraing ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Comme l'annonce Sud Presse ce lundi, le joueur français quitte le RFC Seraing sans avoir joué la moindre minute avec les Métallos en D1B.

Également passé par Charleroi, Tubize et Roulers, Florent Stevance était revenu à Seraing, après un premier passage lors de la saison 2014-2015, en début d'année 2019, en provenance de Tours. Deux ans plus tard, il quitte le Pairay et est désormais libre de tout contrat.