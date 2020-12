🎥 La superbe combinaison qui a permis à Jérémy Doku de distiller son deuxième assist rennais

Jérémy Doku prend ses marques du côté de Rennes.

Si son compteur est longtemps resté bloqué à zéro, Jérémy Doku profite du dernier mois de l'année pour soigner ses statistiques personnelles. Auteur de son premier assist en semaine, à Marseille, le jeune joueur belge a remis ça, dimanche après-midi.

Il a contribué à la large victoire de Rennes à Lorient (0-3) en offrant le deuxième but de la rencontre à Benjamin Bourigeaux, au terme d'une très belle combinaison entre les deux hommes. Prochaine et dernière étape de l'année, mercredi, contre le FC Nantes pour le Stade Rennais et l'ancien Mauve.