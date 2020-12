Montanier en danger ? "Ma seule préoccupation, c'est de faire gagner le Standard"

Battu par Mouscron à Sclessin, le Standard de Liège est plus que dans le dur et s'enfonce un peu plus dans la crise. De plus, la pression est de plus en plus forte sur les épaules du coach de matricule 16.

Philippe Montanier va-t-il prendre la porte du côté du Standard de Liège ? Les joueurs ont fait savoir qu'ils étaient derrière leur coach (à lire ICI). Lorsque Bokadi a égalisé (1-1) et avant que son but ne soit annulé, les Rouches ont couru vers leur T1. "Un moment que j’ai apprécié mais j'avais dit avant le match qu’il y avait une unité et une cohésion au sein de l’équipe, du groupe et du club. Nous le savons et c’est important lorsque les vents sont contraires. L’état d’esprit et la mentalité sont là et cela qui va être l’un des ingrédients qui va permettre de casser cette spirale", a expliqué le technicien français. Samedi à l'Académie, plusieurs supporters ont demandé des comptes. "Nous avons échangé de manière naturelle. À cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas eu de contacts avec nos supporters. Il est normal que quand ça va mal, ils aient envie de nous dire ce qu'ils ressentent. Il est important de garder cette relation dans les bons et les mauvais moments", a confié l'ancien coach de Lens qui n'a pas discuté avec sa direction. "Mon cas personnel ne compte pas. Ma seule préoccupation, c’est de faire gagner le Standard. Ces moments sont certes difficiles et l'entraîneur est pointé du doigt. C’est comme ça au sein de tous les pays et tous les championnats durant les mauvaises périodes. Mais je suis réellement préoccupé par les leviers qui vont casser cette spirale ô combien négative", a conclu Philippe Montanier.