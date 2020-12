Les joueurs du Standard sont toujours derrière Montanier : "Nous avons décidé d'aller vers lui pour faire passer un message"

Le Standard de Liège s'enfonce un peu plus dans la crise après une nouvelle défaite ce week-end face à Mouscron (0-1). Les supporters du matricule 16 sont mécontents et l'ont fait savoir à plusieurs reprises cette semaine.

Philippe Montanier est de plus en plus menacé au Standard de Liège après cette troisième défaite de suite et ce septième match sans victoire. Lors du but annulé de Bokadi, une grande partie des joueurs est allée auprès du coach. "Nous sommes avec lui et savons comment cela se déroule la semaine. Nous formons une groupe et une équipe mais c'est compliqué ces derniers temps car rien ne tourne en notre faveur. Mais ce n'est pas en toujours voulant changer les choses que cela va arranger la situation. En début de saison avec la même équipe et le même coach, tout allait bien et nous allions chercher les résultats. Nous devons nous regarder dans le miroir et tout donner sur le terrain afin de sortir de cette crise", a déclaré Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Samuel Bastien était d'accord avec son portier. "Nous sommes soudés et avons décidé d'aller vers le coach pour montrer et faire passer le message que nous sommes derrière lui. Certes, la situation n'est pas facile mais nous allons sortir de cette crise ensemble et laisser ces mauvais moments derrière nous", a souligné le capitaine des Rouches.

Les supporters des Rouches grondent et sont mécontents des performances de leur équipe. "C'est normal étant donné nos mauvais résultats. Nous travaillons pour améliorer la situation même si nous montons sur le terrain à 100% et pour tout donner. Il ne faut pas abandonner et ne rien lâcher. Nos efforts paieront", a expliqué Bastien.

"Les fans ont clairement le droit d'exprimer leur colère. Ils sont là pour nous soutenir et nous supporter. Avec la crise sanitaire et le Covid-19, ils ne peuvent pas être là à nos côtés, et c'est déjà assez frustrant. Je suis conscient de la chance que nous avons en étant footballeur, et je tiens à dire que l'équipe se donne à 100%. Nous jouons depuis le 8 août à un rythme très élevé et de mon côté, je viens de disputer mon trentième match toutes compétitions confondues (D1A, Europa League et U21). Nous n'avons pas encore eu de break pour lâcher un peu prise. Nous allons chercher ces trois points contre Saint-Trond avant de souffler un peu durant la trêve hivernale", a conclu Bodart.