Liga : Carrasco, deux fois à l'assist, porte l'Atlético face à la Real Sociedad

Le duel au sommet en Liga ce soir a tourné à l'avantage de l'Atlético Madrid, avec un Yannick Carrasco deux fois décisif.

Le leader madrilène a mis encore un peu plus d'écart entre lui et la Real Sociedad, troisième. L'Atlético l'a emporté sur la pelouse des Basques (0-2), toujours privés d'Adnan Januzaj. Du côté des Colchoneros, Yannick Carrasco était bien présent et a même été deux fois décisif en délivrant l'assist sur les buts de Hermoso (49e) et Llorente (74e). Une prestation d'homme du match.

L'Atlético Madrid compte trois points d'avance sur le Real Madrid, deuxième de Liga, qui affronte Grenade ce mercredi. La Real Sociedad, un temps leader du championnat, pourrait bien perdre sa place sur le podium et compte 16 matchs joués, contre 14 et 13 pour ses poursuivants Villarreal, Séville et le FC Barcelone.