Carabao Cup : Tottenham et Manchester United filent en demi-finale

Des quarts de finale de la Carabao Cup avaient lieu ce mercredi soir.

Malgré le calendrier infernal de cette saison, José Mourinho avait aligné une équipe quasi-type pour affronter Stoke City à l'extérieur ce mercredi. Et cela a porté ses fruits puisque Tottenham s'est imposé 1-3, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la compétition.

Gareth Bale a ouvert le score en première période de la tête (22e), 0-1. Thompson a ensuite égalisé pour Stoke en deuxième mi-temps (53e), 1-1. Puis Davies (70e) et l'incontournable Harry Kane (81e) ont scellé le sort de la rencontre au Bet365 Stadium.

Après les qualifications de Brentford, Manchester City et Tottenham pour le dernier carré de la Carabao Cup, Everton et Manchester United croisaient le fer ce mercredi soir pour le dernier quart de finale, à Goodison Park. Les Red Devils ont attendu la fin de match pour faire la différence. C'est Cavani qui a débloqué la situation à la 88e minute (1-0), avant un deuxième but signé Martial (90e+6, 0-2). Man U rejoint également le dernier carré de la compétition.