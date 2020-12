Kieran Trippier prend une longue suspension pour une affaire de paris !

Dans le jargon belge, on appelle ça "faire une Deschacht" : Kieran Trippier (30 ans), défenseur latéral de l'Atlético Madrid et international anglais, a été suspendu pour dix semaines par la FA suite à une affaire de paris sportifs. Trippier avait nié avoir enfreint les règles de la Fédération Anglaise concernant les paris, mais celle-ci n'a pas été clémente et a communiqué ce mercredi la suspension, effective à partir de ce 23 décembre 2020 et d'application dans le monde, pas seulement en Angleterre.

Trippier va donc manquer de nombreuses rencontres avec l'Atlético Madrid. Il est également condamné à une amende de 70.000 livres.

Kieran Trippier has been suspended for 10 weeks and fined £70,000 following misconduct in relation to breaches of The FA’s Betting Rules. Full statement: https://t.co/IgiH2vBKAZ. pic.twitter.com/YaSUPj3PiI