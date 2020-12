Barcelone bel et bien chaud sur un défenseur d'Arsenal !

Le FC Barcelone se cherche un renfort défensif et aurait jeté son dévolu sur un joueur d'Arsenal.

Shkodran Mustafi (28 ans) pourrait rejoindre le FC Barcelone : l'agent du joueur, Emre Ozturk, a confirmé à Spox qu'il était à Barcelone pour discuter avec le club au sujet d'un potentiel transfert de son poulain. Mustafi, qui ne joue presque plus à Arsenal, arrive en fin de contrat dans six mois et serait donc une option gratuite pour le Barça.

Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, Mustafi n'a disputé que 2 matchs de Premier League cette saison. Il n'était titulaire qu'en Europa League. Mais dans l'optique d'un rôle de joker, il pourrait être la solution la moins chère pour le FC Barcelone, qui aurait également un oeil sur Antonio Rüdiger (Chelsea) ou encore Joel Matip (Liverpool).