Tessa Wullaert à Anderlecht pour un long moment ? "Dans un monde idéal..."

L'attaquante des Red Flames s'illustre depuis son arrivée au Sporting d'Anderlecht et compte bien rester encore un moment.

Tessa Wullaert a débarqué au Sporting d'Anderlecht et la magie a opéré. Elle compte même écrire une grande partie de son parcours dans le club à en juger ses dernières déclarations.

"Dans un monde idéal, je resterai un moment à Anderlecht. Le club connaît mes intentions", a-t-elle confié à Het Laatste Nieuws en ajoutant qu'une aventure à l'étranger n'était pas exclue (des contacts auraient eu lieu avec le Paris Saint-Germain).

"Mon transfert de Manchester City à Anderlecht a été un succès direct. J'étais souvent seule à l'étranger, maintenant je me sens mieux dans ma peau, et cela a un effet positif sur mon niveau. Je suis plus décisif que jamais."