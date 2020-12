Vincent Kompany se prépare au départ de Percy Tau

Le Sporting d'Anderlecht va, plus que probablement, voir partir un élément offensif et important cet hiver.

"La chance pour qu'il reste est très faible": Vincent Kompany ne se faire guère d'illusions, Percy Tau devrait rentrer en Angleterre, à Brighton où on lui prépare un contrat de travail, cet hiver. "Il est très probable qu'il ne soit plus avec nous après le Nouvel An", confirme le coach du Sporting.

"Important"

Et, une fois parti, le Sud-Africain manquera assurément au Sporting d'Anderlecht. "Je suis très content de tout ce que Percy a apporté depuis son arrivée. C'est un joueur avec beaucoup de qualités, qui s'est toujours montré très utile pour l'équipe. Mais il est aussi très important loin des caméras. Il est toujours de bonne humeur et c'est un personnage important du vestiaire."

Un personnage qui devrait donc disputer son dernier match avec le Sporting d'Anderlecht contre le Beerschot. L'occasion d'améliorer ses stats et d'inscrire un cinquième but avec le maillot mauve? Réponse dimanche soir.