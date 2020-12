La Pro League change de nom... pour une journée de championnat

Pendant la Younited Pro League, les clubs du football professionnel jouent également avec le logo de Younited Belgium sur leur poitrine. Ces maillots seront mis aux enchères ultérieurement sur www.matchwornshirt.com/proleague et les bénéfices seront reversés à Younited Belgium.

Drant ce mois, le partenariat entre la Pro League et Younited a été prolongé pour trois ans. Le lien entre les clubs et Younited Belgium est donc clair : pas moins de quinze clubs de football professionnels ont une équipe Younited qui s’entraîne chaque semaine. Afin de mettre en avant le lien avec son partenaire social, la Pro League a proposé de rebaptiser la Jupiler Pro League Younited Pro League pour une journée de championnat.

« La Younited Pro League met en avant nos équipes, nos joueurs et nos entraîneurs », affirme Bert Ballegeer, coordinateur de Younited Belgium. « Il n’est pas étonnant de dire que l’année a été compliquée pour nos équipes, mais nos joueurs ont fait preuve de courage dans leurs luttes quotidiennes et ont fait preuve de créativité dans l’organisation des activités. Ensemble, ils ont prouvé qu’une équipe est bien plus qu’une équipe sur le terrain, c’est aussi une famille ».