Arthur Theate, buteur et plein d'ambition pour le KV Ostende

Arthur Théate a offert l'avantage au KV Ostende sur la pelouse d'OHL. Le joueur formé au Standard ne manque pas d'ambition pour les Côtiers.

Après avoir gagné trois de ses 5 derniers matchs, le KV Ostende se permet évidemment de rêver. "Ca fait franchement plaisir. Ce match était important. On a eu du mal au début mais on est bien revenus dans la partie", se réjouit Arthur Théate. "J'ai déjà frôlé un but en première période, donc ça fait plaisir d'avoir trouvé le chemin des filets en seconde".

Ostende a pris le dessus sur le plan physique : "C'est l'une de nos qualités. On récupère bien et on travaille dur". Théate ne s'en cache pas : il espère accrocher le top 8 avec le KVO. "Et pourquoi pas ? C'est l'objectif, on doit se sauver le plus vite possible, puis viser mieux, parce qu'en nous regardant jouer, on ne peut que viser le top 8. On a les qualités pour".