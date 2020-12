L'arrivée de Pochettino au PSG va jouer un grand rôle dans l'avenir d'Icardi au club

L'attaquant argentin pourrait bien rester plus longtemps que prévu au club français après le licenciement de Thomas Tuchel.

Mauro Icardi pourrait bien être l'un des grands bénéficiaires de l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Selon le TyC Sports, le buteur argentin souhaiterait se donner à fond pour son nouvel entraîneur et retrouver ainsi une place de titulaire en attaque.

Icardi est sur la touche depuis plusieurs semaines à cause de blessures mais son retour et une possible réintégration dans le onze de base pourrait le faire rester plus longtemps chez les Parisiens.

Les dernières rumeurs parlaient d'un échange entre Dybala (Juventus) et Icardi mais cette possibilité serait désormais écartée selon TyC Sports.