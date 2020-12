Noa Lang, l'homme décisif: "Un but ou un assist, c'est aussi important pour moi"

Noa Lang démontre chaque semaines qu'il a la qualité nécessaire pour devenir un joueur très important du côté du Club de Bruges.

Arrivé au mois de septembre dernier, Noa Lang est maintenant parfaitement adapté. Notre championnat, il le connait et ce samedi il a encore été décisif pour le Club de Bruges: deux buts et une passe décisive pour le Hollandais qui marque les esprits.

"Je suis toujours content de marquer des buts. Le premier est un superbe but, le deuxième aussi car finalement ce sont deux buts d'attaquant", a déclaré Lang au micro de Eleven après la rencontre."Il y a aussi ma passe décisive sur le but de Okereke. Pour moi, une passe décisive c'est comme un but."

Ces trois actions ont sauvé Bruges d'un match piège, car Eupen était venu vendre chèrement sa peau: "Ce n'est pas notre meilleur match, on ne va pas se mentir. C'etait difficile car il y a une certaine fatigue dans l'équipe mais nous ne devons pas nous en servir comme excuse".

Les Brugeois vont maintenant avoir quelques jours de repos: "Cela va faire du bien. Je suis ausis fatigué, surtout que j'ai eu ma petite blessure il y a deux semaines, mais je suis heureux d'avoir aidé l'équipe. Maintenant, on va se reposer un peu".