Quelles conséquences pour le Brexit sur le marché belge des transferts ?

Le Brexit aura un impact sur les transferts à direction de l'Angleterre, c'est une certitude. Mais qu'est-ce que cela implique au niveau du marché belge ?

L'agence de communication et de sports marketing Sportimize a proposé sur son site internet une analyse détaillée de ces conséquences inévitables qu'aura le Brexit sur le marché des transferts en Jupiler Pro League. La perspective du Brexit a en effet de quoi inquiéter quand on voit que quelques uns des plus gros transferts de ces dernières années (Sander Berge, Wesley Moraes, Aly Samatta, Leandro Trossard ...) se sont fait à destination de la Premier League. "Selon nos estimations, les clubs anglais ont versé près de 250 millions d’euros aux clubs belges sur les 5 dernières saisons. Des transactions qui sont souvent indispensables à l’équilibre budgétaire des clubs belges, ou qui leur permettent d’entrevoir de nouveaux investissements", lit-on ainsi.

La situation des joueurs internationaux

Le principal point pouvant être synonyme de véritable révolution est la nécessité pour les joueurs d'Union Européenne d'obtenir un permis de travail - autrement dit, la situation vécue par Percy Tau à Brighton & Hove Albion pourrait désormais être celle de plusieurs joueurs européens. "Certains joueurs n’auront pas besoin d’obtenir un permis de travail. Il s’agit des joueurs qui bénéficient d’un certain pourcentage de temps de jeu dans leur équipe nationale senior. Par exemple, si un joueur d’une des 10 premières équipes du classement Fifa a joué au moins 30% du temps de jeu de son équipe nationale durant la période de référence, il sera automatiquement éligible pour jouer en Angleterre. Le temps de jeu requis augmente plus le pays est moins bien classé au classement FIFA", continue l'auteur, Tom Jenné.

Un joueur évoluant pour une équipe classée, par exemple, entre la 31e et la 50e place au ranking FIFA devra donc compter 70% de temps de jeu en sélection, un chiffre très élevé qui réservera les transferts en PL aux cadres de leur équipe nationale. Peu de profils de ce genre existent en Belgique. "Ils devront alors passer par un système de points pour obtenir leur permis de travail. La règle est assez simple : à partir de 15 points, les joueurs auront droit à leur permis de travail", continue l'analyse de Sportimize.

La Pro League avantagée ... pour l'instant

Pour obtenir ces 15 points, le championnat où évolue le joueur est pris en compte et la Pro League est actuellement dans une situation confortable puisqu'elle rapporte d'emblée 10 points, en tant que ligue de catégorie 2. Ensuite, "en ayant au moins 40% du temps de jeu en Pro League, un joueur obtiendra 5 points supplémentaires et pourra ainsi être transféré en Premier League. Plus le temps de jeu est élevé, plus le nombre de points augmente. De même, des points supplémentaires sont accordés si l’équipe termine à une position qualificative pour une coupe européenne, et le joueur reçoit également des points en fonction du parcours européen de son club".

Autrement dit : si un joueur est susceptible d'intéresser un club de Premier League, il aura généralement rempli (et largement) tous ces critères. C'est le cas de l'intégralité des joueurs cités plus haut, et plus généralement des joueurs ayant rejoint l'Angleterre depuis la Belgique récemment. Mais reste un point, souligne l'agence : les joueurs de 21 ans ou moins. Les clubs anglais ne pourront en transférer que 3 maximum, ce qui les amènera à être plus sélectifs. "Avec les nouvelles règles, Manchester City aurait-il acheté Issa Kaboré à Malines avant de le prêter dans la foulée au même club ? Pas sûr. Sur la même période de transferts, les Citizens ont acheté bien d’autres joueurs de moins de 21 ans. A l’avenir, ils se concentreront donc peut-être davantage sur des joueurs de moins de 21 ans pouvant apporter une plus-value directe", conclut l'auteur de Sportimize.

Pour lire l'intégralité de l'analyse ainsi que d'autres articles de fond sur l'économie et le marketing du football belge et européen, rendez-vous ici : http://sportimize.be/